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رياضة

رينيه فايلر يحدد جدول تدريبات لاعبي الأهلي هذا الأسبوع.. تفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع .

وقرر الجهاز الفني خوض الفريق مران اليوم الأحد وغدا وبعد غد في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء القادم، ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس القادم.

وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية؛ للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.

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