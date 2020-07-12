بسبب كورونا..الفاو: العالم بحاجة لربط الزراعة بخدمات النظام الإيكولوجي

أكد المشاركون في حلقة نقاش رفيعة المستوى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي اليوم،أنه إذا أردنا الاتجاه نحو نظم غذائية صحية ومستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، فإننا بحاجة إلى إعادة ربط الزراعة بخدمات النظام الإيكولوجي وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتنوع البيولوجي لتعزيز غذائنا وإنتاجنا الزراعي.





وركزت المناقشة الافتراضية التي حملت عنوان "الصفقة الخضراء الأوروبية: حديث حول القوة التحويلية لاستراتيجيات الاتحاد الأوروبي من المزرعة إلى الشوكة والتنوع البيولوجي لبناء نظم غذائية صحية ومستدامة"، على وسائل تعزيز التعاون بين الفاو والاتحاد الأوروبي في التصدي للتحديات التي تواجهها الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي عبر جميع القطاعات الزراعية.





وفي هذا السياق، قال شو دونيو، المدير العام للفاو، إن "التنوع البيولوجي أمر حيوي لتحسين الإنتاج الزراعي والغذائي والحفاظ على موارد كوكبنا ونظمه الإيكولوجية"، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لمنع فقدان التنوع البيولوجي الذي يقوّض قدرة العديد من النظم الزراعية على الصمود ويشكل تهديدا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي.





وأشار شو في كلمته الافتتاحية إلى أن تحقيق الاستدامة على نطاق عالمي يتطلب أكثر من مجرد حلول فنية ورقمية. وفي إشارة إلى الصفقة الخضراء الأوروبية التي تم تبنيها مؤخرًا، قال المدير العام للفاو: "إنها تنطوي على قرارات رئيسية متعلقة بالسياسات، وفي هذا الشأن، قام الاتحاد الأوروبي بخطوة كبيرة".





وتحقيقًا لهذه الغاية،نوه شو إلى أن تنفيذ هذه القرارات الهامة في الميدان يتطلب جهودًا تعاونية قوية بين قطاعي البيئة والزراعة.





واختتم شو كلمته قائلًا: "نحن مستعدون للعمل مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك قطاع البيئة، لمواكبة التغييرات عبر النظام الغذائي بأكمله، من البيئة إلى الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك".





وفي أواخر عام 2019، اعتمدت المفوضية الأوروبية الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي خارطة طريق واسعة النطاق لتطوير الاقتصاد الدائري في أوروبا، ومكافحة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمحيطات والغابات.





وفي وصفها للمبادرة، قالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن استعادة صحة الطبيعة وعافيتها هي سبيلنا الأساسي لحماية صحتنا الجسدية والعقلية ومكافحة تغير المناخ وتفشي الأمراض. الصفقة الخضراء الأوروبية هي في صميم استراتيجيتنا للنمو، وهي جزء من تعافٍ أوروبي يعيد إلى كوكب الأرض أكثر مما يأخذ".





من جانبه، أشار جان تومبينسكي، الممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى الفاو، في كلمة افتتاحية خلال حلقة النقاش اليوم، إلى الركيزتين الرئيسيتين للصفقة الخضراء الأوروبية، وهما استراتيجية من المزرعة إلى الشوكة واستراتيجية التنوع البيولوجي، موضحًا أن الاستراتيجيتين تعززان نهجًا متكاملًا يعكس القيمة الحقيقية للطبيعة والخدمات التي تقدمها لنا النظم البيئية. لا سيما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي.





وشاركت في مناقشة اليوم كذلك سابين جوليشر، مديرة إدارة سلامة الأغذية والأعلاف في المديرية العامة للصحة وسلامة الأغذية بالمفوضية الأوروبية، وجون كلارك، مدير العلاقات الدولية في المديرية العامة للزراعة بالمفوضية الأوروبية، وأومبيرتو دلغادو روزا، مدير رأس المال الطبيعي في المديرية العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، وكارلا مونتيسي، مديرة برنامج الكوكب والازدهار في المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية بالمفوضية الأوروبية، وماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام للفاو.





التعاون بين الفاو والاتحاد الأوروبي لتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الزراعية





ويتعاون الاتحاد الأوروبي والفاو منذ عام 1991 من خلال عدد كبير من البرامج في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية. وبين الأعوام 2016 و2019، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 932 مليون دولار أمريكي في المشاريع والبرامج التي تنفذها الفاو.





وبفضل تمويل الاتحاد الأوروبي، تدعم الفاو حاليًا مشروعات للقضاء على المخزونات المتقادمة لمبيدات الآفات، ولتنمية القدرات في مجال تحسين إدارة مبيدات الآفات في أفريقيا، على سبيل المثال.



