خلال يونيو.. الإمارات تعلن تعرض المواقع الإلكترونية الحكومية لـ 100 ألف هجمة سيبرانية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن المواقع الإلكترونية الحكومية تعرضت لقرابة 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو الماضي.









ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي نجح في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.









وأوضحت الهيئة، خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني، أن هذه الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73% وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15% وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%؛ كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.









واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات.









في سياق منفصل، أدى وزراء التشكيل الحكومي الجديد، أمس السبت، اليمين الدستورية، عن بعد.







