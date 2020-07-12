بـ 15.92 جنيه للشراء.. سعر الدولار يواصل تراجعه في البنوك اليوم الأحد



وانخفض سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ،الاهلى ،التنمية الصناعية ، بلوم )و سجل 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.



وسجل فى بنوك (قناة السويس ،العربى الافريقى الدولى، عودة، التعمير والإسكان، الأهلى الكويتى بيريوس )15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.92جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بنك الاستثمار العربى AIB، ،اتش اس بى سىHSBC، المصرى لتنمية الصادرات ) 15.92 جنيه للشراء و 16.02جنيه للبيع.





وسجل الدولار بنوك (الإسكندرية ، مصر إيران للتنمية ،المصرف المتحد،المصرف العربى الدولى التجارى الدولى CIB) 15.91 جنبه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

