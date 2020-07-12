بـ 15.92 جنيه للشراء.. سعر الدولار يواصل تراجعه في البنوك اليوم الأحد

وواصل سعر الدولار الأمريكى تراجعه مقابل الجنيه تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد 12يوليو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
تراجع الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى، مصرف ابوظبى الاسلامى) ليسجل 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.
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وانخفض سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ،الاهلى ،التنمية الصناعية ، بلوم )و سجل 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
وسجل فى بنوك (قناة السويس ،العربى الافريقى الدولى، عودة، التعمير والإسكان، الأهلى الكويتى بيريوس )15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.92جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بنك الاستثمار العربى AIB، ،اتش اس بى سىHSBC، المصرى لتنمية الصادرات ) 15.92 جنيه للشراء و 16.02جنيه للبيع.
وسجل الدولار بنوك (الإسكندرية ، مصر إيران للتنمية ،المصرف المتحد،المصرف العربى الدولى التجارى الدولى CIB) 15.91 جنبه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
تراجع الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى، مصرف ابوظبى الاسلامى) ليسجل 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا...الدولار يسجل 15.96 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-7-2020
وانخفض سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ،الاهلى ،التنمية الصناعية ، بلوم )و سجل 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
وسجل فى بنوك (قناة السويس ،العربى الافريقى الدولى، عودة، التعمير والإسكان، الأهلى الكويتى بيريوس )15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.92جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بنك الاستثمار العربى AIB، ،اتش اس بى سىHSBC، المصرى لتنمية الصادرات ) 15.92 جنيه للشراء و 16.02جنيه للبيع.
وسجل الدولار بنوك (الإسكندرية ، مصر إيران للتنمية ،المصرف المتحد،المصرف العربى الدولى التجارى الدولى CIB) 15.91 جنبه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.