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مرأة

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:36 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت إنجي المقدم، بفستان قصير جذاب باللون الفوشيا الذى يبرز جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما ترتكت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي الطبيعية.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع مجموعة من الأساور، وسلسلة حول الرقبة لأكمال ظهورها.


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