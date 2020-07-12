ستدفعون الثمن.. كوريا الشمالية تحذر المملكة المتحدة من تداعيات فرض العقوبات ضدها





وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، "إن هذا العمل البريطاني هو مخطط سياسي حقير يتبع خطى السياسة الأمريكية العدائية تجاه كوريا الديمقراطية ، وستضطر المملكة المتحدة بالتأكيد إلى دفع الثمن، تلك التي يطلق عليها اسم " دمية واشنطن ".





ووصف المتحدث الكوري الشمالي تحرك المملكة المتحدة بأنه "مؤامرة سياسية" صارخة للقفز على عربة السياسة العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة، مدعيا أن ذريعة العقوبات "تستند إلى افتراءات قدمها "حثالة المنشقين".





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وشدد البيان على "أن كوريا الشمالية تدين وترفض بشدة جرأة المملكة المتحدة لفرض عقوبات على المؤسسات المسؤولة عن أمن الدولة على أنها تدخل عنيف في الشؤون الداخلية".





وجاء البيان في أعقاب إعلان حكومة المملكة المتحدة الاثنين الماضي عن عقوبات ضد وزارة أمن الدولة ومكتب الإصلاح الأمني ​​لوزارة الشعب الكوري الشمالي المكلفة بإدارة مرافق الاحتجاز في البلاد.





وفرضت العقوبات التي ستتخذ شكل تجميد الأصول وسط شكوك بريطانيا في تورط الوزارتين في السخرة والتعذيب والقتل في معسكرات الاعتقال في كوريا الشمالية.



