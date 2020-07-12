رئيس جامعة الأزهر: خطة لعدم تكدس الطلاب العام القادم وربط الكليات بمنظومة رقمية

أجرى الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حوارا عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وجامعة الأزهر ، تحدث الدكتور المحرصاوي عن الإستراتيجية التي نفذتها جامعة الأزهر في مواجهة جائحة كورونا.





وأوضح أن جامعة الأزهر، أنها اتخذت عدة إجراءات حاسمة في مقدمتها استكمال الطلاب لعامهم الدراسي من خلال المنصات التعليمية، كما قامت الجامعة بأخد الإجراءات الإحترازية للوقاية من هذا الفيروس مثل تعقيم جميع الكليات والمدن الجامعية، وتوزيع الكمامات التي أنتجتها كلية الإقتصاد المنزلي بالجامعة، إلى جانب تصميم بوابات التعقيم لدخول وخروج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وأوضح أن المدن الجامعية بجامعة الأزهر شاركت في استضافة أعداد كبيرة من أبناء مصر العالقين بالخارج فور وصولهم إلى أرض الوطن.





وقال المحرصاوي : "سوف يتم تعيين عدد كبير من أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر في الأيام القليلة القادمة" ، مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بامتحانات الدراسات العليا والتي سيتم تحويلها من النظام المركزي إلى المحافظات، وليست بالقاهرة فقط، على أن يختار الطالب المكان الذي يناسبه حسب الموقع الجغرافي من خلال التسجيل الرقمي.





وقال المحرصاوي، إن جامعة الأزهر وضعت ضوابط ستطبق من العام الدراسي القادم، وذلك بالنسبة للطلاب الوافدين وتم ذلك بالإتفاق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما أنه يجرى الآن ربط كليات جامعة الأزهر من خلال مشروع "داتا سنتر" تحقيقًا لمنظومة التحول الرقمي.



