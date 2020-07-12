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فن

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورا من كواليس فيلم 30 مارس

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان احمد الفيشاوى صور جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد " ٣٠ مارس".

ظهر فى الصور برفقه الفنانه اسماء ابو اليزيد و خالد الصاوى و كتب معلقا على الصور :" كواليس فيلم ٣٠ مارس".

الفيلم يخرجه  أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  وهو من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح   ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.
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