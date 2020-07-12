لقاح بريطاني مضاد لفيروس كورونا خلال أشهر.. هل ينجح في القضاء على الوباء؟

يبدو أن بريطانيا على وشك طرح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث يؤكد عالم بريطاني بارز احتمالية أن يكون لقاح كورونا متاحا خلال النصف الأول من العام المقبل.





يقول البروفيسور روبين شاتوك الذي يرأس فريق تطوير لقاح فيروس كورونا في كلية امبريال كوليدج لندن، أن جرعات اللقاح كافية وستكون متاحة للجميع في بريطانيا إذا سارت التجارب بشكل جيد.





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وأوضح شاتوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، "نتوقع إذا كان كل شيء يسير على ما يرام أننا سوف نحصل على إجابة عما إذا كان يعمل بحلول أوائل العام المقبل".





وأضاف العالم البريطاني أنهم وضعوا البنية التحتية لتصنيع هذا اللقاح في المملكة المتحدة بأكملها، موضحا أنه في حال توفر التمويل اللازم للقاح، يمكن أن يتم طرحه في بريطانيا خلال النصف الأول من 2021.





ويشير شاتوك إلى نجاح التجارب على 15 متطوعا مصابا بكورونا، لكنه أكد أن الأمر سيتم تكثيفه في الأسابيع المقبلة ليشمل 200-300 مريضا آخرين.





وفي الوقت ذاته، يقول البروفيسور روبين إنه ليس هناك يقين حول أي من اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا سيعمل، موضحا أن العلماء لا يعرفون مستوى المناعة التي يحتاجها الناس للوقاية من العدوى، مما يجعل فرصة النجاح "صعبة التكهن".





ويوضح مدير فريق امبريال كوليدج "إذا كان المصاب يحتاج فقط إلى كمية صغيرة جدا من المناعة ، أعتقد أن معظم اللقاحات التي يتم تطويرها ستعمل بالفعل .. ولكن إذا كنت بحاجة إلى استجابة مناعية قوية جدًا.. أو نوعية معينة من الاستجابة المناعية ، فسوف نرى أي من اللقاحات المرشحة سيعمل".





وعن تجربة بريطانية أخرى في جامعة "اوكسفورد" يقو البروفيسور شاتوك إن الآمال بتوافر لقاح مضاد لكورونا بحلول شهر سبتمبر تبدو "متفائلة للغاية"، وأرجع ذلك جزئيا إلى عدد الإصابات التي تضرب المملكة المتحدة.



