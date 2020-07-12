من 11 سنة .. محمد على رزق ينشر صورة برفقة أبطال مسرح مصر

نشر الفنان محمد على رزق صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر فى الصورة برفقة كل من الفنان على ربيع و اوس اوس و الفنان كريم عفيفي فى فترة صغرهم.





كتب معلقا على الصورة :" انا و ربيع و اوس اوس وكريم عفيفي الصورة دى من ١١ سنة من بروفات مسرحية SMS لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله".





يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "ليالينا"، الذى تم عرضه في رمضان المنقضي 2020.









مسلسل "ليالينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية هي غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.