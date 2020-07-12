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فن

بـ البرقع.. لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:44 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران


شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها صور جديدة من الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت لقاء سويدان بلوك جديد لفت أنظار الجمهور، حيث نشرت صورة بـ البرقع، نالت إعجاب متابعيها.

 يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.


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