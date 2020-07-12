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رياضة

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:24 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على التعليق، لأول مرة على أزمة تسريب فيديو تعرض خلاله للسب بوالدته وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب كهربا في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "هل هناك أغلى من أمى ليهتز لها قلبي وكيانى؟ إن كان بي خير فهو منك وبسببك يا أمي، نعل حذائك أغلى وأطهر ممن شتمك وسبك وتطاول عليكي. 


وأضاف: "تعلمت منك ومن قلبك الطاهر أن أترفع عن أي إساءة توجه لي لكن اليوم الإساءة كانت لك يا أمي، وأعدك وهذا وعد دين عليا أن حقك آتٍ ولو طال الزمن".

وتابع: "‎ضحيتي كتير لأجلنا وكانت فرحتك عندما تريني أحقق كل ما كنت أطمح له، كنتِ تهتمين بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا وتعطين دون أن تنتظري مقابل إلا أن تشاهدينا ونحن سعداء".

وأردف كهربا: "خلقنا لنلعب كرة قدم ونتنافس داخل الملعب وليس للخوض في الأعراض وإهانة من تعبوا في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم تتغير للأحسن ولا يرضي الشرفاء منهم هذه التصرفات وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لأصحابها".


واختتم بالدعاء لوالدته: "‎ربنا يحفظك لي يا أمى والعمر كله لك ودائمًا معنا، نحن نحيا ببركة دعائك لنا".

يذكر أن كهربا كان لاعبًا في صفوف الزمالك، قبل أن يقوم بفسخ عقده ويخوض رحلة احتراف قصيرة في البرتغال، ومنها ينتقل إلى النادي الأهلي بعد سداد الشرط الجزائي.
في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف
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