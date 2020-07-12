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أخبار العالم

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 م
رئيس جنوب افريقيا
رئيس جنوب افريقيا يحظر بيع الكحول ويفرض حظر تجول جديد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، حظرا فوريا لبيع وتوزيع مشروبات الكحول، ضمن تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا في كلمة للمواطنين، في ظل استمرار تزايد الإصابات بكورونا في البلاد، أنه سيتم فرض حظر للتجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا ابتداءً من غدٍ، الاثنين.

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وعن قرار تعليق بيع المشروبات الكحولية، أوضح "رامافوزا"، أن ذلك سيوفر الراحة بالنسبة إلى العاملين بالمستشفيات، الذين يضطرون للتعامل مع حالات مختلفة، ويهدف للحفاظ على القدرة الاستيعابية.

ومددت جنوب إفريقيا حالة الكوارث الوطنية لتبقى قائمة حتى 15 أغسطس، كما أعلن الرئيس أنه سيتم فتح الحدائق لممارسة الرياضة ولكن ليس للتجمعات.

وشدد رامافوزا على استمرار عدم السماح بالزيارات العائلية والأنشطة الاجتماعية الأخرى، فيما تم السماح لسيارات الأجرة التي تعمل لمسافات طويلة بـ70% من طاقتها الاستيعابية، بينها يسمح للسيارات التي تعمل على المستوى المحلي بـ100% مع مراعاة التدابير اللازمة.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في جنوب افريقيا 276.242 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 4079 حالة.
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