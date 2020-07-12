إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

أعلن رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، حظرا فوريا لبيع وتوزيع مشروبات الكحول، ضمن تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد رئيس جنوب إفريقيا في كلمة للمواطنين، في ظل استمرار تزايد الإصابات بكورونا في البلاد، أنه سيتم فرض حظر للتجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا ابتداءً من غدٍ، الاثنين.





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وعن قرار تعليق بيع المشروبات الكحولية، أوضح "رامافوزا"، أن ذلك سيوفر الراحة بالنسبة إلى العاملين بالمستشفيات، الذين يضطرون للتعامل مع حالات مختلفة، ويهدف للحفاظ على القدرة الاستيعابية.





ومددت جنوب إفريقيا حالة الكوارث الوطنية لتبقى قائمة حتى 15 أغسطس، كما أعلن الرئيس أنه سيتم فتح الحدائق لممارسة الرياضة ولكن ليس للتجمعات.





وشدد رامافوزا على استمرار عدم السماح بالزيارات العائلية والأنشطة الاجتماعية الأخرى، فيما تم السماح لسيارات الأجرة التي تعمل لمسافات طويلة بـ70% من طاقتها الاستيعابية، بينها يسمح للسيارات التي تعمل على المستوى المحلي بـ100% مع مراعاة التدابير اللازمة.



