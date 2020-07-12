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أخبار العالم

السودان: اتفاقية مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من سد النهضة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 م
السودان: اتفاق مع
السودان: اتفاق مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من السد
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قسم الخارجي
كشف وزير الطاقة السوداني عن اتفاقية بين السودان وإثيوبيا للحصول على كهرباء من سد النهضة، بنحو 3 آلاف ميجاوات.

وقال  المهندس خيري عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف في السودان إن هناك اتفاقية مع إثيوبي توفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء للسودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأشار الوزير السوداني إلى أنه تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص 5 دول يحصل بموجبها السودان على ١٠٠٠ ميجاوات بأقل تكلفة. 

ونقلت الوكالة عن الوزير السوداني قوله إن ارتفاع منسوب المياه بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة السدود الحالية.

في وقت سابق، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن قضية المياه قضية قومية من الدرجة الأولى، مشيرا إلى موقف الخرطوم في مفاوضات سد النهضة.

وقال الوزير السوداني في تغريدة على تويتر "نؤكد أن قضية المياه قضية قومية من الدرجة الأولى و تشمل كل القطاعات و هذا ما بنينا عليه أسس موقفنا في مفاوضات سد النهضة و ما تم تأكيده خلال منتدى سودانية 24".

وشارك عباس رفقة وفد من وزارة الري السوداني، مساء السبت، في منتدى  سودانية 24 الاقتصادي عن قضايا المياه في السودان و تداعيات ما بعد سد النهضة.
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