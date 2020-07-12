عرض مجنون.. اقتني آيفون 7 فقط بـ 2800 جنيه

و بحسب تك رادار التقنى، يقدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone باللون الأسود، مقابل 175 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.





ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.



