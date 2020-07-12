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تكنولوجيا

عرض مجنون.. اقتني آيفون 7 فقط بـ 2800 جنيه

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:04 م
عرض مجنون..اقتني
عرض مجنون..اقتني آيفون 7 فقط بـ 2800 جنيه
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كريم جمال
من حين لأخر تظهر عرو ض مميزة يتهافت عليها عاشقوا الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون، خاصةً محبي إصدارات iphone ذات الحجم الصغير،  والسبب فى ذلك هو إرتفاع سعر منتجات آبل، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره .

و بحسب تك رادار التقنى، يقدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone باللون الأسود، مقابل 175 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قوى للغاية.

يمكنك الحصول على نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
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