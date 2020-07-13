أسرع حيل لإذابة دهون البطن العنيدة

خلال فترة الحجر المنزلى بالطبع زادت الإصابة بالسمنة الموضوعية لدى الكثير من النساء بسبب قلة الحركة ولإفراط فى تناول الأطعمه للقضاء على الملل لدى الكثير من النساء ..فهل تريدين الخلص من السمنة الزائدة التى أكتسبتينها يمكنك الإعتماد على تناول المشروبات التالية لإذابة دهون البطن العنيدة
المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون
حفنة من الكرفس
1 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة من إكليل الجبل
مشروب الجريب فروت والليمون
مشروب اكليل الجبل والجريب فروت
مكونات المشروب:
حفنة من الكرفس
1 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة من إكليل الجبل
طريقة عمل المشروب:
فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون
مشروب الجريب فروت والليمون
ثمرة من الجريب فروتملعقة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفةالطريقة
فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى