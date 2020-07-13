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مرأة

أسرع حيل لإذابة دهون البطن العنيدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:02 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
خلال فترة الحجر المنزلى بالطبع زادت الإصابة بالسمنة الموضوعية لدى الكثير من النساء بسبب قلة الحركة ولإفراط فى تناول الأطعمه للقضاء على الملل لدى الكثير من النساء ..فهل تريدين الخلص من السمنة الزائدة التى أكتسبتينها يمكنك الإعتماد على تناول المشروبات التالية لإذابة دهون البطن العنيدة
 
مشروب اكليل الجبل  والجريب فروت

مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

1 ثمرة من الجريب فروت

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

مشروب الجريب فروت والليمون

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفة
الطريقة

فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت  وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى

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