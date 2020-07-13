أسرع حيل لإذابة دهون البطن العنيدة

مشروب اكليل الجبل والجريب فروت



مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس



1 ثمرة من الجريب فروت



ملعقة من إكليل الجبل



طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون