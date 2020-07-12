خلال يومين.. 12 مرشحا يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ فى كفر الشيخ

استقبلت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم، مرشحين اثنين فقط؛ ليرتفع إجمالي عدد المرشحين إلى 12 مرشحًا خلال يومين فقط.





وتقدم اليوم، مرشحان اثنان هما، الدكتور محمود محمد عبد الله، طبيب، وحصل على رمز الصقر، رقم 11، ومصطفي حامد راضي، وحصل على رمز التمساح وجاء ترتيبه رقم 12 في كشوف المرشحين.





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وكان 10 مرشحين، قد تقدموا بأوراقهم، أمس، وهم مرشحو حزب مستقبل وطن الثلاثة، وهم، اللواء حسن بحيري وحصل على رمز القلم، وأشرف ممدوح عبد الونيس، وحصل على رمز الكتاب، و المهندس على العجواني، وحصل على رمز سنبلة القمح.





و تقدم - أيضًا - بأوراق ترشحه كل من، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس حسن علي خليل، وحصل على رمز الأسد ومصطفى حمدي محمود جمعة، وحصل على رمز الحصان.





كما تقدم، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وحصل على رمز الكرسي، والسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وحصل على رمز الفانوس، وطارق المهدي، مسئول قطاع الدلتا بحزب النور، وحصل على رمز النظارة، ووليد سليمان، وحصل على رمز المدفع.



