كنا متجوزين.. مدير الأعمال السابق لـ هيفاء وهبي يكشف الارتباط الحقيقى بينهما.. فيديو

كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي ، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء ، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".





وأضاف مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" أن "المشكلة بدأت من أول يوم تصوير لفيلم أشباح أوروبا، الذي هو من إنتاجه".









ولفت مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي إلى أن سبب الاختلاف هو وجود ممثلة مشاركة فى الفيلم وهى كانت رافضة لذلك.





وكشف عن آخر مكالمة بينه وبينها، وقال : " هيفاء كانت مسافرة أمريكا وكانت عايزة تتفرج على فيلم أشباح أوروبا قبل العرض، وبالفعل قامت بمشاهدته خلال المونتاج، وانبهرت به".





وتابع: " حدثت مشكلة شخصية وطالبت هيفاء الإنفصال الرسمى، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، ولكن لم يحصل منها على شقق أو أى ممتلكات،أو أموال.





وأكد محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إنه لا يمتلك توكيل رسمى من الفنانة هيفاء، موضحًا أنه يسكن فى فيلا من أمواله الخاصة، مؤكدًا كلام هيفاء غير صحيح، واقسم بالله على الهواء أنه لم يحصل منها على أى شئ".





ولفت مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إلى أن هيفاء لا تمتلك أى مستند يدل على كلامها ، وأكد أنه قدم لـ النيابة كل المستندات بالأشياء الموجودة فى الفيلا التى يعيش فيها.