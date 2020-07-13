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سيارات

فولكس فاجن تصدر قاتلة الباسات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير عن تسريبات تفيد بإن الشركة الالمانية العريقة لصناعة السيارات فولكس فاجن تستعد لإطلاق النموذج الجديد من سيارات " ارتيون التي تعرف  "بقاتلة طراز الباسات".

ويتميز هذا الطراز بتصميم خارجي خلال مع شبك أمامي مميز لشركة فولكس فاجن مغطى بالكروم اللامع مع مصابيح أمامية  قوية تعمل بتكنولوجيا الـLED.

وتتمتع تلك السيارة فتحات تهوية كبيرة لضخ المزيد من الهواء دخال الهيكل واستغلال ديناميكية الهواء لمزيد من الثبات على السرعات العالية.

أما من داخل المقصورة تستطيع السيارة استيعاب 5 أشخاص بارتياحية وبنظام بارتيحاية تعمل بتكنولوجيا اللمس مع نظام  متطور لتحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية.

وأكدت التقارير أن شركة فولكس فاجن ستطلق السيارة بعدة خيارات من المحركات ومن بينها محركات  تعتمد في الحركة على البنزين مع شاحن توربيني لتتراوح قوتها بين 190 ،272 حصان كما ان المحركات تعتمد على الديز وتتراوح بين 190 ،240.

وأخيرًا، أكدت التقارير أن السيارة الجديدة "آرتيون" سيصل سعرها في الأسواق العالمية إلى حوالي 45 ألف يورو.

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