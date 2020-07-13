بعد تألقه أمام كريستال بالاس: تريزيجية يحتفل بعيد ميلاد عبد الله السعيد.. شاهد

هنأ محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ولاعب المنتخب المصري صديقه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعيد ميلاده.





ونشر تريزيجية صورة له مع عبد الله السعيد عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب".





وفاز فريق أستون فيلا الإنجليزي في مباراته أمام فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه يحتفل بتألقه أمام كريستال بالاس وإحرازه هدفي اللقاء

وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة أمس أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.