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أخبار العالم

قوات أوروبية في مالي لمواجهة الاحتجاجات والإرهاب المسلح

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أمس الأحد، أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الأربعاء المقبل لدعمها في معركتها ضد المجموعات الجهادية.

وقالت بارلي في تصريحات لصحيفة "لا كروا" إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر وسينضم إليهم نحو 150 جنديا سويديا في يناير 2021.

وأضافت أن "إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا" كذلك.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العنف الجهادي والعرقي في مالي والنيجر بوركينا فاسو أودى بأربعة آلاف شخص على الأقل في 2019.

وتشهد منطقة الساحل بأكملها هجمات متزايدة تشنّها مجموعات متطرفة رغم تعزيز الجيوش الوطنية في المنطقة ونشر نحو 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب.

وقالت بارلي إنه بينما بات الجهاديون أكثر ضعفا إلا أنهم يلجؤون بشكل متزايد لتجنيد القصّر.

وحذرت "على الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية التي اتّخذت، قد يصاب (بعض المجندين الأطفال) أو يقتلون في المعارك".
 















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