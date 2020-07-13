وكيل زراعة الفيوم يتفقد حقول الزراعات غير التقليدية بمركز إطسا

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عددا من الحقول الزراعيه بمركز إطسا والتى تشرف عليها الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة .





وأكد وكيل الوزارة حرصه على إيجاد كافة السبل للنهوض بالزراعة بمحافظة الفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حيث أن المحافظة غنية بالأراضي الصالحة للزراعة وهى من المحافظات الرائدة فى الزراعة.









اشار وكيل الوزاره اختلف كثيرا فكر المزارع الفيومي فى أعمال الزراعة وبدأ يتجه إلى المحاصيل غير التقليدية رغم تكلفتها المرتفعة، وقد ساعده فى ذلك الأجواء المناخية الجيدة لمحافظة الفيوم فتحول المزارع من مستهلك إلى مصدر لكثير من الزراعات ومنها الملوخية والطماطم والفلفل والكوسة والخيار والنعناع وغيرها.





وأضاف وكيل الوزارة أن الزراعة غير التقليدية إحدى الزراعات الهامة والتى تدر أرباحا كبيرة على المزارعين ومثال على ذلك محصول الملوخية والذى يتركز فى قرى إطسا وأبشواي والتى يتم زراعتها سواء للسوق المحلى أو للتصدير ولفت إلى أن كثيرا من المزارعين يقومون بتصدير الملوخية للخارج، وإن كانت الكمية المصدرة ليست كبيرة وإنما ذلك يشجع المزارعين على التوسع فى تلك الزراعات، مشيرا إلى أنه ليست الملوخية فحسب بل أيضا محاصيل اخري.





لافتا إلي القدرة التنافسية التى يتمتع بها مركز إطسا في المحاصيل الغير تقليدية وهي من الزراعات كثيفة العمالة وسهولة زراعتها وتحميلها على زراعات أخرى في فتره زمنية واحدة بنفس التربيه مما يخفض من التكاليف الخاصه بالري والتسميد خاصة انها تعتبر من المحاصيل غير تقليدية نظرا لزيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية.





كما تفقد حقول القطن وفى نهاية الجولة استمع لمطالب المزارعين والمشاكل التى تواجههم وحلها للتيسير على المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل ثابت لهم ولذويهم.