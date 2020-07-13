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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالشرقية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:20 ص
دراجات نارية
دراجات نارية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.
 
البداية عنما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من "مزارع، مقيم بدائرة المركز" بقيامه بمساعدة الأهالى بضبط لص وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية، وبسؤال المُبلغ قرر أنه حال قيادته دراجة نارية "ملكه" بطريق (الخشة/الشرابية) بدائرة المركز، اعترضه المتهم المضبوط (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بالاشتراك مع (شخصين آخراين)، مستقلين مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، واستولوا منه على دراجته النارية كرهًا عنه وفروا هاربين، إلا أنه تمكن بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم المشار إليه، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بعثوره فى وقت لاحق على دراجته النارية المستولى عليها بمنطقة كوبرى كفر أبوزايد بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.


بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شخصين (عامل- سائق "توك توك"، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط، وعقب علمهما بضبطه قاما بالتخلى عن الدراجة النارية المستولى عليها بمكان العثور.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (عاطلين "لهما معلومات مسجلة" مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر)، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

بمواجهتهما لعترفا بارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام ومراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر - السلام أول بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمخزن "كائن أسفل مسكنهما".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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