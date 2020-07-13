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"2 كفاية" يفتتح 31 عيادة تابعة بـ 10 محافظات..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مديرة برنامج "2 كفاية"، إنه تم افتتاح 31 عيادة جديدة تابعة للبرنامج في 10 محافظات، ليصل إجمالي العيادات إلى 64 عيادة.

وأشارت، خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتم العمل على توزيع العيادات في الأماكن التي بها مستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات الأكثر فقرا، والأعلى خصوبة، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن بنشر العيادات في المناطق العشوائية.

وأضافت مديرة برنامج 2 كفاية، أنه يتم  التعاون مع الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات لمجابهة المشكلة السكانية، مؤكدة أن شبكة الرعاية الصحية الأولية في مصر من أقوى الشبكات على مستوى العالم، معتبرة أن السبب الأهم لمشكلة الزيادة السكانية هو الإرث الثقافي.

وأكدت أن البرنامج ساهم في مواجهة أزمة الزيادة السكانية، حيث تم تحويل 500 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، منوهة بأن تردد 64 ألف سيدة على عيادات المرحلة الأولى من البرنامج.
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