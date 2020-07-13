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تعليم

خلال الامتحانات.. تشديد الإجراءات الاحترازية على بوابات جامعة القناة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:09 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
تحرص إدارة جامعة قناة السويس على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة أثناء فترة الامتحانات.
 
ويظهر ذلك واضحا من المتابعة اليومية التي تقوم بها الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لبوابات دخول وخروج الطلاب والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة بجامعة القناة، السير فى مسافات متباعدة والوقوف على العلامات الإرشادية للوقوف والمرور على بوابة التعقيم الإلكترونى الموجودة على جميع بوبات الدخول بالجامعة.
 
كما توفر الجامعة وسائل نقل تساعد على توصيل الطلاب من البوابة  إلى أماكن اللجان الامتحانية.

يذكر أن المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والسيدة هدى فرج أمين الجامعة المساعد يقوما بمتابعة وإشراف يومى على دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي الجديد والاشراف على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية.

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خلال الامتحانات.. تشديد الإجراءات الاحترازية على بوابات جامعة القناة
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