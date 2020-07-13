وقف التراخيص.. برلماني: مخالفات البناء أصبحت أمن قومي بعد قرار الرئيس

أيد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف تراخيص البناء وتأكيده أن بعض مناطق في القاهرة، لن يصدر فيها أي تراخيص بناء بعد ذلك، قائلا إن هناك اصرار من الدولة على الحسم ووقف المخالفات في البناء بعدما وصلت الأمور الى درجة صارخة لا يمكن تخيلها أو تقبلها.





ونوه النائب في بيان له، بتأكيد الرئيس السيسي، إن وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية عليا، متابعا: البناء المخالف خطر حقيقى علينا، ونظام التراخيص سيكون بشكل جديد تماما، وتأكيد الرئيس على عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة.





وقال الرئيس في كلمته: "عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟، لا ولكن علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد ادنى وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى، واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين فقط".





ولفت النائب، إلى أن ما يقوله الرئيس في موضوع مخالفات المباني افتقدته مصر طوال عقود ماضية، والمصريون جميعهم يريدون أن يروا وجه الدولة الحاسم للتصدي للمخالفين الذين آذوا الوطن، وآذوا شكله الجمالي ومرافقه التي تتحمل أكثرمن طاقاتها.