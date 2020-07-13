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تعليم

ننشر ضوابط مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:15 م
الدبلومة الامريكية
الدبلومة الامريكية
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ياســـمين بدوي
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات ACT داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية كتقييم مؤدي الي تنسيق الجامعات وذلك بالضوابط التالية:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية غير ورقية تجري في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتيح اختبار ACT للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، تجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو) بحسب الجدول المرفق.

ومن المقرر أن تظهر النتيجة في خلال (4) أيام من تاريخ أداء الامتحان ، ويتم الامتحان يومي الجمعة والسبت من كل شهر طبقًا للجدول المرفق ، وتجري المحاولة صباحًا أو مساءً بحسب اختيار الطالب.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول مواعيد الاختبارات ، علما بأنه يتم تحويل الدرجات ما بين Sat و ACT حسب الجدول المرفق.
ننشر ضوابط مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر
ننشر ضوابط مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر
ننشر ضوابط مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر
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