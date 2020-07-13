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أخبار العالم

اتفاق بين بوتين وتبون حول ضرورة عودة السلام إلى ليبيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأثنين، على ضرورة عودة السلام إلى ليبيا. 

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "الرئيس الجزائري ونظيره الروسي يؤكدان خلال اتصال هاتفي ضرورة وضع حل سياسي يضمن وحدة ليبيا وسيادتها".

وأضاف البيان: "كما أكد الرئيسان على تكثيف التشاور بما يضمن عودة السلام ووحدة ليبيا".

وكان تبون أكد في وقت سابق أن  بلاده ومصر وتونس هم  أكثر المعنيين بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق السلام.

وأضاف تبون في تصريحات نقلتها قناة "النهار" الجزائرية: "ندعم كل الخطوات لوقف إطلاق النار لكن وقف إطلاق النار ليس إلا بداية للحل". 

وأوضح تبون أن "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا.. ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية".

وتابع "الخيار العسكري ليس حلا.. نحن نعمل بجدية لتهدئة الوضع في هذا البلد.. الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

واستطرد "الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت.. يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".
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