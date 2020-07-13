ميجان ماركل تخشى على طفلها آرتشي بسبب شهرتها الواسعة.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من الممثلة الأمريكية السابقة " ميجان ماركل "، زوجة الأمير "هاري" ، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أنها تشعر بالقلق حيال تأخر تطور المهارات الاجتماعية لطفلها "آرتشي"، البالغ من العمر عام واحد، بسبب عدم تفاعله مع أطفال آخرين في مثل سنه بالدرجة الكافية.





وأضاف المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن " ماركل " تأمل أن تتمكن من الانضمام إلى جلسات تمكنها من التواصل مع أمهات جدد وتتيح لطفلها فرصة التواصل مع أطفال آخرين في مثل سنه، مما يساعد على تطور عقله، لكن شهرتها تمنعها من الانضمام إلى مثل هذا النوع من الأنشطة.









ووفقًا للمصدر، فإن "ماركل" ترى أن طفلها يحتاج إلى تعلم مهارات عاطفية واجتماعية من خلال التواجد بالقرب من أطفال آخرين، وهي مهارات لا يمكنه تعلمها من البالغين.





وأشارت إلى أنه على الرغم من رغبتها في أن تكون جزءًا من مثل هذه الجلسات وأن تتصرف بناءً على أنها "أم" فحسب وتكون صداقات جديدة، إلا أنها تعلم أن ذلك سيكون مستحيلًا، حتى في ظل عدم وجود أزمة وباء "كورونا"، وذلك بسبب هويتها، حيث قالت إنها معروفة للغاية بدرجة تحول دون قدرتها على القيام بأنشطة عادية.





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وأفاد المصدر كذلك بأن "ماركل" تتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت من خلال منصة "Zoom" لاتصالات الفيديو على سبيل المثال، لكنها تقول إن ذلك يختلف عن التواصل وجهًا لوجه.



