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رياضة

شوبير ينعى زوجة نائب رئيس اتحاد الكرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الكابتن احمد شوبير زوجة جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكورة، ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وكتب شوبير: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة زوجة نائب رئيس اتحاد الكرة جمال محمد علي .. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنه فراديس جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان". 

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ويذكر ان آثار الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق الجدل حول منافسات الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " بعد اعتذار الكاميرون .. هل يعود نصف نهائي أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة "  فى إشارة من شوبير إلى إمكانية تغيير نظام البطولة من قبل الكاف من جديد خلال الفترة المقبلة .

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