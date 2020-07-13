شوبير ينعى زوجة نائب رئيس اتحاد الكرة

زوجة جمال محمد علي



وكتب شوبير: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة زوجة نائب رئيس اتحاد الكرة جمال محمد علي .. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنه فراديس جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان".





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ويذكر ان آثار الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق الجدل حول منافسات الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل .







وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " بعد اعتذار الكاميرون .. هل يعود نصف نهائي أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة " فى إشارة من شوبير إلى إمكانية تغيير نظام البطولة من قبل الكاف من جديد خلال الفترة المقبلة .





إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة زوجة نائب رئيس اتحاد الكرة جمال محمد علي .. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته و اسكنه فراديس جنانه و رزق اهله و ذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/J3NmQPWUv7 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 13, 2020