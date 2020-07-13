الإمارات أفضل الحلول.. كاف فى ورطة بعد رفض الكاميرون استضافة نهائيات دورى الأبطال







وتشهد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال ، مواجهات قوية بين قطبى مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك فريق الرجاء، بينما يلاقي الأهلي الوداد.





ونتيجة انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة قرر الاتحاد الأفريقى، إقامة مباريات نصف النهائى من بطولة دورى الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة، وكذلك المباراة النهائية.







ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، الحلول المقترحة على الاتحاد الأفريقى، وأقرب الدول لإستضافة المباريات النهائية من دورى الأبطال على النحو التالى:-







٣ دول تقدمت بطلب إستضافة المباراة النهائية لدورى الأبطال







قبل انتشار فيروس كورونا، تقدمت 3 دول لاستضافة المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال افريقيا، وهم تونس فى ستاد رادس، وستاد دوالا بالكاميرون واستاد محمد الخامس بالمغرب.







ووقع اختيار الكاف على ملعب دوالا، قبل أن يقرر عقب أزمة كورونا، إقامة نصف النهائي أيضا في الكاميرون من مباراة واحدة.







رفض الكاميرون والحلول المتاحة للكاف







وبعد اعتزار الكاميرون عن إستضافة المباريات المتبقية من بطولة دورى أبطال افريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا بالبلاد، لم يتبقى حل غير دولتى المغرب وتونس، الذين كانا مرشحين مع الكاميرون لإستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى الأبطال.







خيارات الاتحاد الأفريقى حتى الأن محدودة ومعقدة، بسبب صعوبة إستضافة المغرب للمباريات المتبقية، لتنافس فريقى الرجاء والوداد على لقب البطولة، وبالتالى لن يعتبر ستاد محمد الخامس أرض محايدة.







و التخوف من استضافة ستاد رادس بتونس للمباريات المتبقية، رغم أنه أرض محايدة، ولكن ما حدث فى النسخة الماضية، بين الترجى والوداد يشكل قلقا على إستضافة الاستاد للمباريات المهمة.







وانتشرت تصريحات من وزير الرياضة المصرى أشرف صبحي، أعلن فيها ترحيب مصر بإستضافة المباريات المتبقية بدلًا من الكاميرون، كما ذكرت تقارير صحفية أن فوزي لقجع، نائب رئيس الكاف ورئيس الاتحاد المغربي، يرغب في استضافة بلاده لمباريات دوري الأبطال، لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.







وتستضيف المغرب مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة الكونفيدرالية، مما يشكل صعوبة فى إستضافتها أيضًا لبطولة دورى الأبطال.







حل إستضافة مصر أو المغرب للبطولة، سيكون صعب بسبب مبدأ تكافئ الفرص للفرق الأربعة المرشحة لحصد اللقب.







وانتشرت بعض التقارير التى أعلنت اقتراب الإمارات من إستضافة مباريات بطولة دورى ابطال افريقيا، ولكن لم تتقدم بعرض رسمي حتى الأن.







وحال تقدم الإمارات بعرض رسمى سيكون الأفضل، بسبب توافر الإمكانيات المميزة بدولة الإمارات من ملاعب وفنادق، بالأضافة أنها أرض محايدة للأطراف الأربعة.