الإمارات أفضل الحلول.. كاف فى ورطة بعد رفض الكاميرون استضافة نهائيات دورى الأبطال

يواجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أزمة كبيرة بعد اعتذار الكاميرون رسميًا، عن عدم استضافة مباريات نصف نهائى ونهائى دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها شهر سبتمبر المقبل، ليصبح الكاف في موقف حرج.
وتشهد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، مواجهات قوية بين قطبى مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك فريق الرجاء، بينما يلاقي الأهلي الوداد.
ونتيجة انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة قرر الاتحاد الأفريقى، إقامة مباريات نصف النهائى من بطولة دورى الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة، وكذلك المباراة النهائية.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، الحلول المقترحة على الاتحاد الأفريقى، وأقرب الدول لإستضافة المباريات النهائية من دورى الأبطال على النحو التالى:-
٣ دول تقدمت بطلب إستضافة المباراة النهائية لدورى الأبطال
قبل انتشار فيروس كورونا، تقدمت 3 دول لاستضافة المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال افريقيا، وهم تونس فى ستاد رادس، وستاد دوالا بالكاميرون واستاد محمد الخامس بالمغرب.
ووقع اختيار الكاف على ملعب دوالا، قبل أن يقرر عقب أزمة كورونا، إقامة نصف النهائي أيضا في الكاميرون من مباراة واحدة.
رفض الكاميرون والحلول المتاحة للكاف
وبعد اعتزار الكاميرون عن إستضافة المباريات المتبقية من بطولة دورى أبطال افريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا بالبلاد، لم يتبقى حل غير دولتى المغرب وتونس، الذين كانا مرشحين مع الكاميرون لإستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى الأبطال.
خيارات الاتحاد الأفريقى حتى الأن محدودة ومعقدة، بسبب صعوبة إستضافة المغرب للمباريات المتبقية، لتنافس فريقى الرجاء والوداد على لقب البطولة، وبالتالى لن يعتبر ستاد محمد الخامس أرض محايدة.
و التخوف من استضافة ستاد رادس بتونس للمباريات المتبقية، رغم أنه أرض محايدة، ولكن ما حدث فى النسخة الماضية، بين الترجى والوداد يشكل قلقا على إستضافة الاستاد للمباريات المهمة.
وانتشرت تصريحات من وزير الرياضة المصرى أشرف صبحي، أعلن فيها ترحيب مصر بإستضافة المباريات المتبقية بدلًا من الكاميرون، كما ذكرت تقارير صحفية أن فوزي لقجع، نائب رئيس الكاف ورئيس الاتحاد المغربي، يرغب في استضافة بلاده لمباريات دوري الأبطال، لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.
وتستضيف المغرب مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة الكونفيدرالية، مما يشكل صعوبة فى إستضافتها أيضًا لبطولة دورى الأبطال.
حل إستضافة مصر أو المغرب للبطولة، سيكون صعب بسبب مبدأ تكافئ الفرص للفرق الأربعة المرشحة لحصد اللقب.
وانتشرت بعض التقارير التى أعلنت اقتراب الإمارات من إستضافة مباريات بطولة دورى ابطال افريقيا، ولكن لم تتقدم بعرض رسمي حتى الأن.
وحال تقدم الإمارات بعرض رسمى سيكون الأفضل، بسبب توافر الإمكانيات المميزة بدولة الإمارات من ملاعب وفنادق، بالأضافة أنها أرض محايدة للأطراف الأربعة.