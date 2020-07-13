عبدالله ياعبدالله.. بيراميدز يحتفل بـ عيد ميلاد عبدالله السعيد بـ فيديو لـ أهدافه

وعلق: "عبدالله يا عبدالله! ... كل سنة وأنت سعيد يا عبدالله السعيد".

كما نشر فيديو لـ أبرز أهدافه وعلقت: " في عيد ميلاد عبدالله السعيد دعونا نتذكر هدفه في مرمى أنبي على طريقته الخاصة! "

شهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي، وستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.





ويرغب النادي الأهلي فى ضم إيريك تراوري نجم وسط بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي القادم.





وعلم "صدى البلد"، أن النادي الأهلي عرض علي بيراميدز 40 مليون جنيه ولاعبين هما أحمد الشيخ ومحمد شريف المعار فى صفوف نادي إنبي لضم إيريك تراوري بصفة نهائية.





وشدد مصدر طلب عدم ذكر اسمه على أن مسئولي بيراميدز رفضوا عرض الأهلي بشأن رحيل إيريك تراوري للقلعة الحمراء فى الفترة الحالية.