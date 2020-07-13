تامر فؤاد عثمان: وقف تراخيص البناء قرار «صائب» لمعالجة العشوائيات وفساد المحليات





وأضاف «عثمان» في تصريحات له اليوم، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرب علي ظاهرة البناء العشوائي يخدم خطط الدولة في التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين، مشيرًا أن اصدار التراخيص غالبًا ما يصدرها موظف وليس مهندس او متخصص مما أدي الي عودة ظهور البناء العشوائي.





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وأشار، بالرغم من قرار وقف تراخيص البناء الصادرة سيكبد خسائر كبيرة للشركات الكبري في قطاع المقاولات والتطوير العقاري من الملتزمين إلا انه في النهاية قرار جيد لضبط الاجراءات و اصدار التراخيص ، خاصة وان هناك العديد من التجاوزات التي حدثت في سوق التشييد والبناء خاصة القطاع السكني خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم التزام بعض الشركات المنفذة بالضوابط والتراخيص مثل الجارجات الملائمة او تجاوز عدد الادوار عن الرخصة والكثير من المخالفات التي ترجع نتيجة لعدم الاشراف والمراجعة الجيدة للتصميمات الهندسية.





وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الفترة المقبلة ستشهد انضباط كبير في البناء بعد عودة التراخيص والتي نأمل أن تتم من خلال نظام حديث ورقمي لمراجعة التصميمات وعمليات الاشراف علي مراحل التنفيذ والتاكد من الالتزام بالاكواد العالمية.





وشدد «عثمان»، علي ضرورة عمل نظام كامل للمراجعة علي التراخيص والتصميمات الهندسية وتنقية المهندسين الاستشاريين لتلافي المشكلات التي تسبب فيها النظام القديم من فوضي في البناء.