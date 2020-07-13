محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالكيلو 8

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسار مد خطوط طرد الصرف الصحى على الطريق الدولى لمنطقتى الكيلو 4 والكيلو 7، موجها بسرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة الطريق.

وشدد على العلامات والاشارات المرورية ولافتات توضيح الأعمال للمواطنين، والتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى إنهاء أى مشكلة خاصة بكابلات الكهرباء فى مسار العمل.

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كما تفقد محافظ مطروح اعمال انشاء محطة رفع الصرف الصحى بالكيلو 8 على مساحة نحو 1960م2 وبعمق بيارات 14 م وبطاقة 2000لتر /ثانية ، وتتكون من مبنى محولات كهرباء ومبنى ادارى وبيارات تجميع صرف صحى من جزئين هما الطلمبات واستقبال مياه الصرف ، وتجميعها فى خطوط الطرد لدفعها الى محطة المعالجة الرئيسية بالكيلو 10 ، حيث تم الانتهاء من مبانى البيارات وجارى العمل بمبانى المحولات .

كما تفقد اعمال انشاء محطة رفع الصرف الصحى بالكيلو 7 بمسطح 2420م2 وبطاقة 1200م/ ثانية وبيارارت تجميع بعمق 13 م .

واوضح المهندس احمد نصر مدير جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى انه بانتهاء اعمال المحطتين فى ديسمبر 2020 ضمن المرحلة الثالثة لشبكة الصرف الصحى بمدينة مرسي مطروح سيكون تم تغطية نحو 95% من المدينة مع دخول منطقتى الكيلو 4 و7 ككتلة عمرانية مزدحمة.