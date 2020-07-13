AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

19 مرشحا لمجلس الشيوخ من الإسكندرية على مقاعد الفردي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:27 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
أحمد بسيوني
تقدم أربعة مرشحين اليوم الإثنين إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المرشحين إلى 19 مرشحًا بعد مرور ثلاثة أيام من فتح باب الترشح.

والمرشحون هم: محمد عبد الحميد فتح الله الفقي، وهشام محمود الأقدحي، وصافيناز أحمد عبد العزيز جاب الله، وسمير محمد أبو المكارم.

وتقدم في اليوم الأول تسعة مرشحين، 7 مرشحين عن القائمة الائتلافية لحزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب النور ومرشح للمنافسة على المقاعد الفردية.
اقرأ أيضًا:

والمرشحون هم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد الرشيدي، رمز الصاروخ "، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور وحمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد.

وفي اليوم الثاني تقدم كل من: عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، مستقلين، وعزمي شبل جوده، عن حزب مصر بلدي، واسامه علي عصمت عن حزب الوفد، وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمغتربين بالخارج، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي داخل مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرشح حزب النور بالمنوفية: أخوض الانتخابات منفردا لنتمكن من النجاح..صور

مرشحو مستقبل وطن عن الجيزة يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.. صور

محكمة الزقازيق الابتدائية تتلقى 17 طلب ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ناصر يقود كتيبة مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

بـ الرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية

مستقبل وطن في الصدارة .. 10 مرشحين لمجلس الشيوخ يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

قلبي من جوه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرة الفن | انتحار حفيد فنان شهير.. ورانيا يوسف تطل بـ المايوه بعد مهاجمة المتحرشين

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

أول تعليق لـ ألمانيا بشأن تحويل آيا صوفيا الى مسجد

بالأسماء.. ننشر حركة سفراء مصر بالخارج بعد اعتمادها من الرئيس السيسي

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير