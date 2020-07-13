19 مرشحا لمجلس الشيوخ من الإسكندرية على مقاعد الفردي

تقدم أربعة مرشحين اليوم الإثنين إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المرشحين إلى 19 مرشحًا بعد مرور ثلاثة أيام من فتح باب الترشح





والمرشحون هم: محمد عبد الحميد فتح الله الفقي، وهشام محمود الأقدحي، وصافيناز أحمد عبد العزيز جاب الله، وسمير محمد أبو المكارم.





وتقدم في اليوم الأول تسعة مرشحين، 7 مرشحين عن القائمة الائتلافية لحزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب النور ومرشح للمنافسة على المقاعد الفردية.

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والمرشحون هم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد الرشيدي، رمز الصاروخ "، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور وحمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد.





وفي اليوم الثاني تقدم كل من: عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، مستقلين، وعزمي شبل جوده، عن حزب مصر بلدي، واسامه علي عصمت عن حزب الوفد، وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.





وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمغتربين بالخارج، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي داخل مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.



