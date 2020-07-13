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أخبار البلد

بالأسماء.. ننشر حركة سفراء مصر بالخارج بعد اعتمادها من الرئيس السيسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:07 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
أكدت مصادر مطلعة، اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حركة السفراء بعد انتهاء فترة عدد من سفراء مصر بالخارج.

وقالت المصادر إنه تم تعيين السفير معتز زهران سفيرا لمصر لدى واشنطن، والسفير علاء يوسف سفيرا لمصر لدى باريس، وأحمد إيهاب جمال الدين مندوبا لمصر لدى جنيف.


وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين السفير ياسر هاشم قنصل عام مصر لدى ملبورن، السفير عمرو الحناوي سفيرا لمصر لدى هونج كونج، السفير أبو بكر حفني سفيرا لمصر لدى أوروجواى، السفير حاتم تاج الدين سفيرا لمصر لدى وارسو، السفير هاني سليم  سفيرا لمصر لدى بيرو، السفير محمود المغربي سفيرا لمصر سنغافورة، الوزير المفوض إبراهيم الخولي سفيرا لمصر لدى بغداد، السفير مصطفي القوني سفيرا لمصر لدى تايلاند، نهي الجبالي سفيرا لمصر لدى نيبال، ياسر الشواف سفيرا لمصر لدى بنما، ماهر العدوي سفيرا لمصر كوبا، معتز أنور سفير لمصر لدى لوساكا، ايهاب عوض سفيرا لمصر نيجيريا، يسرى خليل سفير لمصر لدى جواتيمالا، أشرف سويلم سفيرا لمصر لدى أوغندا، علياء برهان سفيرا لمصر لدى موريشيوس، وائل جاد سفيرا لمصر لدى برن، هيثم صلاح سفيرا لمصر لدى هلسنكي، عبير سليمان قنصل مصر لدى هامبورج.


وكشفت المصادر أن الحركة شملت تمثيل عدد من الشباب فى عواصم أوروبية هامة لدعم توجه الدولة المصرية نحو منح الشباب فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.
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