مستشار المفتي: المنافق والخبيث لا يصليان على النبي.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المنافق لا يصلي على النبي الكريم ولا يصلي عليه الخبثاء.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الصلاة على النبي تنقي القلوب وتطهر النفوس وتزكيها وترقيها.





وأشار إلى أن الإنشغال بالذكر والصلاة على النبي تكفي الهموم وتزيل الأحزان، وتجعل الأبدان خاشعة لله.





واستشهد بقوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".