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ديني

مستشار المفتي: المنافق والخبيث لا يصليان على النبي.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:16 ص
مستشار المفتي: المنافق
مستشار المفتي: المنافق والخبيث لا يصليان على النبي
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المنافق لا يصلي على النبي الكريم ولا يصلي عليه الخبثاء.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الصلاة على النبي تنقي القلوب وتطهر النفوس وتزكيها وترقيها.

وأشار إلى أن الإنشغال بالذكر والصلاة على النبي تكفي الهموم وتزيل الأحزان، وتجعل الأبدان خاشعة لله.

واستشهد بقوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".


أنواع النفاق: 

النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي: ينطبق على كل من يكذب الرسول محمد  - صلى الله عليه وسلم- أو يكذب بعضًا مما جاء به، أو يبغضه، أو يبغض بعضًا مما جاء به، وهذا النوع يدخل صاحبه الدرك الأسفل من نار جهنم كما جاء في كتاب الله العزيز حيث قال: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) [النساء: 145]. 

النفاق الأصغر أو النفاق العمليينطبق على كل من يقوم بأي فعل من أفعال المنافقين مع بقاء الإيمان القلبي موجودًا، فالمرء في هذه الحالة يكون فيه من النفاق خصال، ومن الإيمان خصال، وما زاد على الآخر من هذه الخصال فقد غلب، والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه  حيث قال: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) [حديث صحيح].


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