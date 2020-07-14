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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:15 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 14 يوليو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية في "اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، أو اللغة الإسبانية ، أو اللغة الإيطالية، أو اللغة الصينية". 


وأصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، تعليمات توصي جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمراعاة الدقة في توزيع كراسات امتحان اللغة الأجنبية الثانية طبقا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة والمحدد بها اللغة الثانية لكل طالب.

كما يؤدي غدا طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ، ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة).


وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات كراسة امتحان اللغة الأجنبية الثانية كالتالي : 

تشمل كراسة الامتحان على 36  سؤالا منها اسئلة اختيارية ، و تشمل الكراسة الامتحانية على 12 صفحة 


وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية بساعتين فقط ، على ان تكون الدرجة الكلية للامتحان من 40 درجة

ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة  ، ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها

- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط

- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة

- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ

- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.
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