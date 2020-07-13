وزير الخارجية: نتوقع أن تحترم إثيوبيا تعهداتها بعدم ملء خزان سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتوقع أن تحترم إثيوبيا تعهدها بعدم ملء خزان سد النهضة ، قبل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك وفقا لخبر نشرته " سكاي نيوز عربية". عاجلسكاي





وأضاف سامح شكري ، أن كافة الجهود التي بذلت خلال المفاوضات لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.





وأكد أنه لمجلس الأمن الكلمة النهائية في الأزمات الدولية، معبرا عن أمله بعدم العودة إليه مرة أخرى.





واختتمت اليوم المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.





حيث عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعًا لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وفى نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.