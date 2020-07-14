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تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع الإسكان المتوسط من المشروعات الهامة التي تنفذها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية،  أنه تم تنفيذ 3 مشروعات من الإسكان المتوسط، بمساحات مختلفة تبدأ من ١١٠ أمتار حتى ١٥٠ مترًا.

وأوضح أن الإسكان كامل التشطيب والخدمات، ومنه على شكل "كومباوند"، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات على مستوى جميع المدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات  العمرانية الجديدة.

ونوه إلى أن مشروع "دار مصر" تم البدء فيه منذ عام ٢٠١٥، وتم تسليم المرحلة الأولى، وجار تسليم المرحلة الثانية الآن.

وأشار إلى أن الإعلان الأخير الذي طرحته وزارة الإسكان منذ ٤ أيام، سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة به خلال منتصف الأسبوع المقبل، منوهًا أن المتقدمين سيستفيدون من مبادرة البنك المركزي الذي يمتد التقسيط فيها على ٢٠ سنة، وبفائدة تناقصية ٨٪.

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