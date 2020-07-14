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محنة إنسانية لم تكن قاسية.. هاني يونس يكشف تفاصيل تعافيه من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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عادل نصار
تحدث هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن إصابته بفيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا، مؤكدا أنها لم تكن تجربة قاسية صحيًا، لكنها كانت محنة إنسانية.

أضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج دنيانا، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الأعراض التي صاحبته كانت طفيفة، لافتا إلى أنه خضع للعزل المنزلي ولم يُعزل في مستشفى 5 نجوم كما أشاع البعض.

وأوضح أنه أصيب بالفيروس هو وزوجته وكان العزل بعيدًا عن أولاده الذين سافروا عند أقاربه، ليقيهم شر العدوى، لذلك كانت التجربة قاسية عليه إنسانيًا؛ لأنه لم يعتد البعد عن أسرته بهذا الشكل.

وأشار يونس إلى أنه التزم بالإجراءات اللازمة وطبّقها وفقًا لما نصت عليه وزارة الصحة من بروتوكول للعلاج، حتى منّ الله عليه بالشفاء بعد أسبوعين، لذلك تبرع للمركز القومي لخدمات نقل الدم ببلازما دمه عقب تماثله للشفاء حتى يستفيد منها أي مواطن مصري.
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