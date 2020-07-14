مدحت العدل: التحرش تنامى في السبعينيات مع ظهور الجماعات الإسلامية بالجامعات

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن الحراك المجتمعي الدائر حاليًا حول قضية التحرش مهم ويمكن أن يسهم في تغيير طريقة تفكير أدمغة شريحة من الرجال والشباب؛ مضيفا أنه لا يوجد شيء صعب تغييره شريطة أن نكون مؤمنين باهمية هذا التغيير، وأن نزيل كافة آثار العدوان على إنسانية الرجل والمرأة وإنسانية المصريين ككل ثم بعد ذلك سيحدث التغيير.





وأضاف العدل ، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، :"إشمعنا من أربعين سنة ماشفناش التحرش ده إشمعنا دلوقتي ؟، عازيًا أسباب ظهور التحرش إلى نشاط الجماعات الاسلامية في الجامعات منذ السبعينيات.





وتابع الكاتب، أن :"التحرش موجود من زمان لكن أخذ شكل موجة متنامية تحولت إلى عاتية مع مرور السنوات منذ حقبة السبعينيات وظهور الجماعات الإسلامية الداعية لتحجب الفتيات في الجامعة .. كانت هناك ردود مباشر لهذه الجامعات لاخافة غير المحجبات وإشعارهن أن الأمان سيكون فقط مع ارتداء الحجاب" .





وأكمل :"الشيء الخطير في هذا الامر ان التحرش الان مغطى بغطاء ديني ودي كارثة .. فالتحرش اصبح تقربًا إلى الله لانها غير ملتزمة بالحجاب فاصبحت مثيرة .. ولما يبقى عندنا شباب صغار بياخدوا الكلام ده من أئمة ودعاة أو " المستشيخين "أصبح لدينا غطاء ديني لفعل غير إنساني".



