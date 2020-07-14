AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:25 ص
ميسي
ميسي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الاقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات،، بإمكاني شراء ميسي الاّن".


وأعلن مرتضى منصور منذ فترة عن تفاصيل فرع النادي الجديد في 6 اكتوبر حيث أكد انه سيكون على اعلى مستوى و سيضم فندق لمعسكرات الفرق ومستشفى خاص للرياضين بالاضافة لـ الاستاد الذي سيسع لـ 40 ألف مشجع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: نجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 أكتوبر

علامة بارزة.. الزمالك يمنح مجدي يعقوب العضوية الشرفية

أحمد مرتضى يكشف تفاصيل إستاد الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر .. فيديو

مرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك على الصفقات الجديدة.. ويؤكد: مفاجآت بشأن فرع 6 أكتوبر والاستاد.. فيديو

نجهز فرع الزمالك بأكتوبر.. أحمد مرتضى منصور: لم نتلق خطابا بمواعيد مباريات افريقيا.. فيديو

فندق ومستشفى خاص واستاد بدون تراك.. أحمد مرتضى يعلن منشآت نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

نشرة الفن | العثور على جثة نجمة هوليوود.. انتحار ممثل شاب.. القبض على المتحرشين بـ هنا الزاهد

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

مجلس النواب الليبي يرحب بكلمة الرئيس السيسي.. ويدعو الجيش المصري للتدخل

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

كاف في ورطة.. الاتحاد الإمارتي يفجر مفاجأة حول استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

ميدو يضع حلا للصراع بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

تونس تقترب من استضافة مباريات الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

إنبي يصدم الأهلي ويقترب من تجديد إعارة محمد شريف.. فيديو

أخبار الزمالك.. تعافي نجم الفريق من كورونا.. ناد مغربي يقاضي الأبيض بسبب حميد أحداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت