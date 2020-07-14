مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.





وقال مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الاقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات،، بإمكاني شراء ميسي الاّن".









وأعلن مرتضى منصور منذ فترة عن تفاصيل فرع النادي الجديد في 6 اكتوبر حيث أكد انه سيكون على اعلى مستوى و سيضم فندق لمعسكرات الفرق ومستشفى خاص للرياضين بالاضافة لـ الاستاد الذي سيسع لـ 40 ألف مشجع.