AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:57 ص
والدة شادي الغريق
والدة شادي الغريق
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، جانبا من لقائها بوالدة الشاب شادي عبدالله عثمان ابن محافظة البحيرة الغريق في مياه شاطئ النخيل مع 2 من أشقائه.

وظهرت والدة شادي وهي تبكي بشده على فقدان ابنائها الثلاثة وعدم العثور على جثة نجلها شادي بسبب ارتفاع موج البحر.

واوضحت والدة شادي ان أبنائها الثلاثة نزلوا فجرا الى البحر وعند استيقاظها أخبرها ابنها الأصغر ان أشقائه غرقوا في البحر وخرَّجنا 2 وباقي واحد مش لاقيينه.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن غرق 11 شخصا ، فيما انتشلت قوات الإنقاذ 6 جثامين فقط وجار البحث عن الباقين.

ووصل امس إلى شاطئ النخيل فريق من الاتحاد المصري للغوص، للمشاركة في عمليات البحث عن جثمان شادي؛ بعدما فشلت محاولات قوات الإنقاذ البحري.


الإسكندرية تنتفض لانتشال جثة شادي.. حكاية 4 أيام خلعت القلوب


ويتجمع على شاطئ النخيل المئات من المواطنين من الأهالي الباحثين عن جثامين أبنائهم، وأهالي كوم حمادة؛ في انتظار خروج جثمان شادي من البحر.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى بأسرة شادي، مؤكدا انه وجه بتسخير كافة الإمكانيات للعثور على الجثمان بعد مرور 3 أيام على الحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاطئ الموت.. غرق طفل يؤدي إلى فاجعة بشاطئ النخيل في الإسكندرية

ضحايا شاطئ الموت بالإسكندرية.. 5 شباب بينهم شقيقان وابن عمتهما خرجوا للمصيف والبحر غدر بهم.. صور

بعد انتشال جثة جديدة.. صراخ وعويل أهالي ضحايا شاطئ النخيل في الإسكندرية.. فيديو

فيديو جراف.. حكاية شاطئ النخيل

لإخراج طفل غريق من شاطئ النخيل.. محافظ الإسكندرية يوجه بحشد قوات الإنقاذ البحري

محافظ الإسكندرية: الأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثمان الطفل الغريق

ترشيحاتنا

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

سؤال عجيب عن الارتباط بين الجنسين لدار الإفتاء.. ومستشار المفتي يرد .. فيديو

السيول تدمر تركيا .. أحمد موسى: أردوغان نايم في العسل

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا