فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، جانبا من لقائها بوالدة الشاب شادي عبدالله عثمان ابن محافظة البحيرة الغريق في مياه شاطئ النخيل مع 2 من أشقائه.

وظهرت والدة شادي وهي تبكي بشده على فقدان ابنائها الثلاثة وعدم العثور على جثة نجلها شادي بسبب ارتفاع موج البحر.

واوضحت والدة شادي ان أبنائها الثلاثة نزلوا فجرا الى البحر وعند استيقاظها أخبرها ابنها الأصغر ان أشقائه غرقوا في البحر وخرَّجنا 2 وباقي واحد مش لاقيينه.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن غرق 11 شخصا ، فيما انتشلت قوات الإنقاذ 6 جثامين فقط وجار البحث عن الباقين.

ووصل امس إلى شاطئ النخيل فريق من الاتحاد المصري للغوص، للمشاركة في عمليات البحث عن جثمان شادي؛ بعدما فشلت محاولات قوات الإنقاذ البحري.







الإسكندرية تنتفض لانتشال جثة شادي.. حكاية 4 أيام خلعت القلوب





ويتجمع على شاطئ النخيل المئات من المواطنين من الأهالي الباحثين عن جثامين أبنائهم، وأهالي كوم حمادة؛ في انتظار خروج جثمان شادي من البحر.



اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى بأسرة شادي، مؤكدا انه وجه بتسخير كافة الإمكانيات للعثور على الجثمان بعد مرور 3 أيام على الحادث.