توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لأداء اللغة الأجنبية الثانية

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:





- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.





- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.





- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.





- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).





- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.









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- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.





- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.





- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.