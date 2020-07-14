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أخبار العالم

إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات برلمانية رابعة.. ما السبب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:19 ص
إسرائيل ذاهبة إلى
إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات رابعة
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سمر صالح
كشفت القناة 12 العبرية اليوم، الثلاثاء، أن فشل الاتفاق بين حزبي "كاحوال لافان" و"الليكود" في الحكومة على قضية الميزانية سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة.

 
وقالت القناة إنه حتى الآن لا يوجد تقدم بين "الليكود" و"كاحوال لافان" في القضية، مبينة أنه في حال عدم وجود ميزانية مع نهاية شهر أغسطس فإنه سيتم حل الكنيست.

 
وأضافت القناة: "سيتفكك الكنيست وسنذهب إلى صناديق الاقتراع".


وطالب وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى عملها وعدم الانخراط في نقاشات سياسية.

 
وفي شأن آخر، قال كاتس حسب القناة 7 العبرية "إن منحة أصحاب الأعمال الخاصة المتضررين من كورونا في إسرائيل ستصل إلى حساباتهم قريبا".
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