بسبب تلاعب إثيوبيا.. هاني رسلان: الاتحاد الأفريقي في مآزق والفشل يطارد القمة المصغرة حول سد النهضة

اعتبر الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الموقف حيال مباحثات سد النهضة التى اختتمت أمس على مستوي الخبراء غير مبشر بالمرة.





وأعلنت وزارة الري أمس استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي دارت على مدار 11 يوم في الاتحاد الافريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وأيضا ممثلين الدول والمراقبين.





وقال رسلان لـ صدى البلد أنه من المقرر أن يتم تحويل الأمر إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى حسب الخطة المسبقة التى تم إعلانها من قبل، موضحا أنه بعد انتهاء المباحثات بالفشل على مستوى الخبراء والمراقبين ووزراء المياه ، ياتى الشق الثانى وهو معالجة الخلافات على مستوى قادة الدول.





وتساءل الخبير فى شئون دول حوض النيل "هل ستعد جنوب افريقيا مقترحات لتقريب وجهات النظر أو ما ذا ستفعل .. لا احد يدرى، معتبرا أن الموقف بشكل عام غير مبشر لسببين أولهما أن الاتحاد الأفريقى أظهر قدرات ضعيفة على تنظيم مباحثات فعالة، والثانى استمرار التعنت الاثيوبى بدون اى أفق للحل ولا أظهر رغبة فى الوصول إلى اتفاق.





ويري رسلان أن أزمة الاتحاد الأفريقي أنه ليس لديه جزرة ولا عصا وهو فى مأزق لأنه طلب الملف من مجلس الأمن فى الوقت الذى تتلاعب فيه أثيوبيا وتستخدم الأمر كله كمناورة خائبة كالعادة، لافتا إلى أنه يتوقع عودة الملف بالكامل لمجلس الأمن.



