بمبدأ عدو عدوي صديق .. الفلبين تدعم بقوة موقف أمريكا في بحر الصين الجنوبي





وأفاد البيان ردا على موقف الولايات المتحدة بشأن المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي "نتفق بشدة مع موقف المجتمع الدولي بأنه ينبغي أن يكون هناك نظام قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي"





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كما حث البيان الصين على الامتثال لقرار محكمة التحكيم الدائمة، الذي دعم الفلبين في مطالبتها الإقليمية في البحر.





وبحسب البيان، تعتزم الفلبين الضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مدونة سلوك جوهرية في بحر الصين الجنوبي لتسوية النزاعات ومنع تصاعد التوترات في المنطقة.





وجاء رد الفلبين بعد أن أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا قاسيا يوم الاثنين وصف فيه معظم مزاعم الصين في البحر بأنها "غير قانونية تماما".





وردت السفارة الصينية في واشنطن في بيان، قائلة: إن الصين "تعارض بشدة" البيان الأخير الصادر عن بومبيو.