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رياضة

لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الرابعة غدا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

ويحرص النادي الأهلي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز
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