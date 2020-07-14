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محافظات

شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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انجي هيبة
حرصت ام طبيب مصاب بفيروس كورونا بحميات الاسماعيلية، والذي تم نقله لمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية ، علي دعمه وذهبت اليه لتراه وتطمئن عليه هي وزوجته وطفله، وارسلت اليه قبلاتها متمنية له الشفاء وزملاءه من فريق الجيش الابيض.

ونشر الدكتور احمد عبده مدير ادارة العلاج الحر بمديرية صحة الاسماعيلية، صورا له من احد نوافذ مستشفي ابو خليفة للعزل يرافقه فيها الدكتور احمد ناصف نائب مدير ادارة مستشفي الحميات والذي يخضع للعزل الطبي بالمستشفي، اثناء تلقي تحية الام، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

وتلقي من خلال تعليقات زملاءه واصدقاه علي الصور رسائل الدعم والدعاء له ولزملائه بالشفاءالعل .


 ويخضع بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي  4 قيادات طبيية وادارية بصحة الاسماعيلية مصابين  بفيروس كوروناالمستجد "كوفيد 19" للعلاج.

وهم الدكتور أحمد ناصف، نائب مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، والدكتور أحمد عبدة، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والذى تم تكليفة بالعمل خلال جائحة كورونا بمستشفى الحميات، وعادل عمار، مدير مركز معلومات مديرية الصحة،  والذى تم تكليفة بالعمل خلال جائحة كورونا بمستشفى الحميات، ومنى رمضان، إدارية بمديرية الصحة، حيث شعروا بأعراض فيروس كورونا المستجد، من ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس، وبإجراء الكشف الطبي تبين الاشتباه في إصابتهم، وبإجراء أشعة مقطعية وتحليل أثبت إصابتهم بكورونا.

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شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل
شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل
شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل
شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل
شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل
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