شاهد.. كيف دعمت أم نجلها الطبيب المصاب بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل

ونشر الدكتور احمد عبده مدير ادارة العلاج الحر بمديرية صحة الاسماعيلية، صورا له من احد نوافذ مستشفي ابو خليفة للعزل يرافقه فيها الدكتور احمد ناصف نائب مدير ادارة مستشفي الحميات والذي يخضع للعزل الطبي بالمستشفي، اثناء تلقي تحية الام، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.





وتلقي من خلال تعليقات زملاءه واصدقاه علي الصور رسائل الدعم والدعاء له ولزملائه بالشفاءالعل .









ويخضع بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي 4 قيادات طبيية وادارية مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للعلاج. بصحة الاسماعيلية مصابين



